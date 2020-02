Lateral-direito revelado pelo Cruzeiro é oferecido ao Flamengo e diretoria toma decisão

​O ​Flamengo tem um dos melhores e mais estrelados elencos do futebol brasileiro. Como diz o atacante Bruno Henrique, ídolo da Nação, o clube está em “outro patamar”. A prova disso é a janela de transferências feita pelo clube, onde o Mais Querido buscou reforços em praticamente todas as posições. Nomes como Thiago Maia, Léo Pereira, Michael e Pedro chegaram para dar ainda mais força ao grupo.

Uma das lacunas que ainda não foi preenchida no elenco de Jorge Jesus é a lateral direita. Tendo Rafinha como o titular absoluto, o Flamengo acredita que um reserva precisará ser contratado. Em relação a 2019, o clube liberou Rodinei para acertar com o Internacional e ainda mantém João Lucas, mas busca outro nome.

Segundo a informação do jornalista ​Venê Casagrande, setorista do Flamengo no Jornal O Dia, o lateral-direito Vitinho, de apenas 20 anos, foi oferecido ao clube. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro e precocemente foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica. A diretoria prontamente recusou. “Sem chances. Nós decidimos quem queremos e vamos atrás, e não ao contrário”, disse um dirigente não identificado ao repórter.

Só espero que não seja o tal de Guga. Moleque é fraco demais. — Nick Papagiorgio (@NickPapagiorg12) February 22, 2020

Vários nomes já foram especulados como possíveis reforços do Flamengo para a reserva de Rafinha, como Mariano, do Galatasaray-TUR, William, do Wolfsburg-ALE e Guga, do Atlético-MG. Até o momento, não há uma definição de quem será o reforço que provavelmente fechará o elenco, pelo menos até a metade da temporada, já que há ao menos um reserva confiável para cada posição no grupo rubro-negro.