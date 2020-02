Lateral do América de Cali-COL é oferecido ao Santos e clube estuda preencher lacuna

​O ​Santos entende que o desempenho inconstante no início da temporada de 2020 sob o comando do técnico Jesualdo Ferreira está diretamente ligado ao elenco, que ainda não oferece as melhores opções para o português. Com a saída de vários atletas como Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique e Jorge, o Peixe pensa em se reforçar, principalmente no setor defensivo.

Segundo a informação do repórter ​Bruno Giufrida, que acompanha a equipe santista no site Globoesporte, o lateral-esquerdo Jefferson Murillo, de 28 anos, que atua pelo América de Cali, da Colômbia, foi oferecido ao Peixe recentemente, mas as negociações não evoluíram. A posição é uma das prioridades, pois tem apenas Felipe Jonatan no setor.

Aspecto financeiro trava chegada de novos jogadores

O site ​Globoesporte ainda afirma que o clube tem consciência de que precisa se reforçar, mas entende que a folha salarial pesada está impedindo que maiores movimentações sejam feitas no mercado. A folha do Santos, atualmente, gira em torno de R$ 12 milhões, de forma que a equipe só deverá se reforçar após o final do Campeonato Paulista.

O plano do Santos inclui vendas até o meio do ano, visando obter um retorno financeiro para realizar contratações. As duas chegadas no elenco em 2020 até aqui (o lateral-direito Madson e o atacante Raniel) não demandaram gastos ao clube, de forma que chegaram sem custos. A próxima partida do Santos no Campeonato Paulista será contra o Ituano, no próximo sábado (22), a partir das 16h30.