Lazio x Inter de Milão | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Um duelo para agitar o final de semana na “bota”. Pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebe a Inter de Milão. Poderia ser um encontro qualquer entre o time da capital e o da cidade da moda, mas ele vale a liderança do Calcio.

​Ficha técnica Lazio x Inter de Milão​ ​Data 16/02/2020​ ​Hora ​16h45min (horário de Brasília) ​Local Estádio ​Olímpico, em Roma ​Árbitro ​Gianluca Rocchi ​VAR ​Paolo Mazzoleni ​Onde assistir ​DAZN

A Inter ocupa a primeira colocação com 54 pontos, mesmo número da Juventus. A Lazio, por sua vez, vem logo atrás com 53. Ou seja, a partida tem tudo para encher os espectadores de emoção e, claro, nervosismo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lazio​ Strakosha; Felipe, Acerbi e Radu; Lazzari e Milinkovic-Savic, Lucas, Alberto e Jony; Caicedo e Immobile.​ ​Inter de Milão ​Padelli; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen e Young; Lukaku e Lautaro Martinez.

Na Lazio, a principal baixa é o capitão e meia Senad Lulić, com uma lesão no tornozelo. Em compensação, Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, em grande momento, ficam à disposição do técnico Simone Inzagui. A Inter também não conta com o dono da braçadeira, Samir Handanović. O goleiro permanece como uma incógnita por conta de uma fratura no dedo. O meio-campista Gagliardini é outra ausência.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

LAZIO​ INTER DE MILÃO​ ​Napoli 1 x 0 Lazio (21/01)* ​Inter 1 x 1 Cagliari (26/01) ​Roma 1 x 1 Lazio (26/01) ​Inter 2 x 1 Fiorentina (29/01)* ​Lazio 5 x 1 Spal (02/02) ​Udinese 0 x 2 Inter (02/02) ​Lazio 0 x 0 Verona (05/02) ​Inter 4 x 2 Milan (09/02) ​Parma 0 x 1 Lazio (09/02) ​Inter 0 x 1 Napoli (12/02)*

É jogo, sim, para ninguém botar defeito. E qualquer prognóstico é apenas um chute, já que é praticamente impossível prever o que vai acontecer dentro das quatro linhas.

*Copa Itália