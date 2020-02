Leilão por Coutinho é esperança para Vasco, que poderá faturar bolada com venda do meia

​O ​Vasco da Gama não fez grandes movimentos no mercado de transferências devido a difícil situação financeira pela qual o clube passa nos últimos anos. Até o momento, apenas o atacante Germán Cano foi confirmado como reforço de forma oficial. A diretoria do Cruz-Maltino segue de olho no mercado em busca de novos atletas que possam compor o elenco comandado por Abel Braga.

O clube poderá ganhar um fôlego financeiro a partir do momento em que o meia Philippe Coutinho, revelado em São Januário, seja negociado. O atleta defende atualmente o Bayern de Munique, da Alemanha, por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona, da Espanha. Porém, ao final da temporada, o jogador de 27 anos deverá ser adquirido por outra equipe.

O Liverpool, ex-clube do atleta, é um dos interessados. Mas terá a concorrência de clubes como o Manchester City, Manchester United, Tottenham e Paris Saint-Germain, segundo a informação do Daily Express, replicada pelo site ​Terra . Devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, um bom valor poderá entrar na conta do Vasco da Gama, clube formador do meia da Seleção Brasileira.