Lembra dele? Meia aguarda fim de vínculo no São Paulo para buscar novo clube

​Dono de um dos elencos mais caros do país, o ​São Paulo projeta uma economia importante em salários durante esta temporada 2020. Isso porque alguns contratos de jogadores que não vem sendo utilizados se encerram nos próximos meses, o que deve garantir uma redução de gastos aproximada de R$ 18,7 milhões aos cofres do clube.

Como destaca o UOL Esportes, um dos jogadores que está em vias de deixar o Morumbi é o meia-atacante Maicosuel. O jogador, que já nem treina mais no Tricolor, tem contrato válido até maio deste ano, e aguardará o encerramento do vínculo para buscar um novo clube. Desta forma, o São Paulo ainda terá que arcar com seus salários durante os próximos três meses, o que ‘sacrifica’ algo em torno de R$ 1 milhão das contas do clube.

Contratado junto ao ​Atlético-MG ainda em 2017, Maicosuel jamais se firmou no Soberano e vem acumulando empréstimos pouco inspirados nas últimas temporadas, defendendo o Grêmio em 2018 e o Paraná no ano passado.