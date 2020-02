Lembra deles? 10 ‘medalhões’ que estão em ação pelos Estaduais do Brasil

Sabe aquele jogador que deixou o seu time há anos atrás e você nunca mais ouviu falar? A chance dele estar atuando por um clube pequeno é grande e os Estaduais pelo Brasil provam isso: diversos ‘medalhões’ que já vestiram camisas pesadas da Série A hoje encaram uma nova realidade, muito mais modesta. Pegando o gancho das recentes contratações de Madson e Domingos, ambos ex-Santos, pelo São Caetano, o ​UOL Esportes listou outros veteranos que estão em ação nos Estaduais de 2020. Confira:

Fernando Henrique (Santo André)

Conhecido no cenário nacional por conta de seus anos vestindo a camisa do ​Fluminense – era o titular na decisão da Copa Libertadores 2008, por exemplo -, Fernando Henrique, de 36 anos, é uma das referências do Santo André, dono da segunda melhor campanha do Paulistão 2020.

Fernando Bob (Boavista)

​Revelado nas categorias de base do Fluminense – primeiro clube profissional de sua carreira -, o volante de passagens por ​Internacional e Ponte Preta é uma das lideranças do atual elenco do Boavista, equipe que encara o Flamengo na decisão da Taça Guanabara neste sábado (22).

Wesley (Avaí)

Aos 32 anos de idade, o volante Wesley segue na ativa. Após temporadas sem brilho com as camisas de ​Palmeiras (2012-2015) e ​São Paulo (2015-17), busca um recomeço no Avaí, atual campeão catarinense. Vale lembrar que o Leão da Ilha disputará a Série B do Brasileirão.

​Camilo (Mirassol)

Após experiências por Chapecoense, ​Botafogo e Internacional, o armador de 33 anos retorna ao Estado onde tudo começou em sua carreira profissional. Apesar de carioca, Camilo teve sua primeira oportunidade no Marília-SP. Hoje, é um dos destaques do Mirassol.

Lúcio (Tupynambás)

Que pendurar as chuteiras, que nada! Aos 40 anos de idade, o lateral-esquerdo Lúcio, muito conhecido por seus anos vestindo as camisas de Palmeiras, São Paulo e ​Grêmio, está em ação no Campeonato Mineiro. Ele defende o modesto Tupynambás, lanterna da competição.

Thiago Ribeiro (Novorizontino)

Andarilho no futebol brasileiro – já defendeu diversos clubes grandes como ​Santos, Cruzeiro, Bahia, ​Atlético-MG e São Paulo -, o atacante de 33 anos é um dos veteranos do atual elenco do Novorizontino. Neste momento, o Tigre do Vale é o terceiro colocado do Grupo B.

Kieza (Náutico)

O atacante de 33 anos está de volta à casa, tendo acertado com o Náutico para esta temporada de 2020. Foram sete anos distante do Timbu, clube onde se sente bastante à vontade. Neste meio-tempo, defendeu as camisas de São Paulo, Fortaleza e Botafogo.

Renato Cajá (Juventude)

Conhecido nacionalmente por suas passagens por Botafogo, Bahia e principalmente Ponte Preta – onde tem status de ídolo -, o armador de 35 anos segue na ativa pelo Juventude. Esteve em campo pelo clube gaúcho em dois jogos nesta atual temporada.

Zé Love (Brasiliense)

Jogador que divide opiniões, o centroavante de 32 anos teve os melhores momentos de sua carreira vestindo a camisa do Santos, mas também atuou por Palmeiras e ​Coritiba. Hoje, é a grande referência do Brasiliense-DF, já tendo anotado três gols em três partidas pelo Estadual.

Magno Alves (Atlético de Alagoinhas)

Highlander. Interminável. Faltas palavras para descrever a longevidade do atacante, um dos pouquíssimos remanescentes do milênio passado (1999-) ainda na ativa no futebol brasileiro. Aos 44 anos, Magnata foi contratado pelo Atlético de Alagoinhas para disputar o Baiano 2020.

​