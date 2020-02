Leo Dias e Simony divertem o público no Mega Senha deste sábado – Bastidores

Marcelo de Carvalho comanda o game show da RedeTV!.

No Mega Senha deste sábado (15), Marcelo de Carvalho recebe o jornalista de celebridades Leo Dias e a cantora e apresentadora Simony. No palco os convidados testam seus conhecimentos em um jogo divertido e de raciocínio rápido, tentando acertar o maior número de senhas para aproximar o participante do prêmio máximo de um milhão de reais.

Nascida em São Paulo, Simony começou a carreira artística ainda criança e estourou nacionalmente, aos 7 anos, com o grupo infantil ‘Turma do Balão Mágico’, gravando discos e comandando atrações na televisão. Hoje, aos 44, ela passa a integrar o time da RedeTV! para a cobertura de Carnaval. “Estou super honrada de estar com vocês. É um prazer mesmo!”, afirmou.

Atual editor-executivo do TV Fama e responsável pelo formato da transmissão do Carnaval neste ano na RedeTV!, Leo Dias declara: “Isso aqui vai pegar fogo! Vamos mostrar todos os bastidores, por onde ninguém vai, por onde ninguém entra”.

Durante o game show, Simony garantiu a diversão do público ao dar dicas inusitadas aos jogadores. Em uma rodada em que a senha secreta era ‘marquinha’, ela deu a dica: ‘biquíni’, e na aflição de ajudar o participante a pontuar, disparou: ‘Anitta!’, fazendo referência ao bronze da cantora.

Leo Dias protagonizou um momento inesperado na gravação ao sugerir a palavra ‘gay’ como dica para o jogador adivinhar a senha ‘armário’. Sem hesitar, justificou em tom descontraído: “Quem é gay e não é assumido, está aonde?”, disse, divertindo a plateia.

O Mega Senha vai ao ar aos sábados, às 23h00, na RedeTV!.