Lesão de Jonathan traz dor de cabeça a Dorival; solução pode estar do outro lado

​Após estrear com um empate em 1 a 1 no clássico com o Paraná pelo estadual, Dorival Júnior segue em busca do melhor encaixe a fim de promover a transição do plantem do ​Athletico Paranaense para 2020. As saídas importantes foram várias, além dos desfalques por lesão que dificultam o arranque para a temporada. É o caso de Jonathan.

O lateral-direito sofreu uma lesão ainda na pré-temporada e não tem previsão concreta para voltar. Enquanto o treinador não sabe se poderá contar com o experiente atleta naquele setor, a solução parece residir do outro lado, com um nome também para lá de tarimbado:

“Temos que administrar essa situação. Estamos trabalhando com o Adriano agora. Ele fez só dois trabalhos com bola neste processo de recuperação. Estamos trabalhando com ele pelo lado direito, juntamente com o Khellven, tendo do lado esquerdo o Márcio e o Abner. Assim, temos um grupo um pouco mais completo“, revelou o técnico em publicação feita pelo site ​GloboEsporte.

Athletico já tem Adriano e Márcio Azevedo — ʀᴀғᴀᴇʟ ᴛʀɪɴᴅᴀᴅᴇ (@Triindaderf) January 31, 2020

Conhecido por ser ambidestro, Adriano sempre teve mais destaque ao jogar na esquerda. No entanto, sua qualidade é tamanha que pode ser uma alternativa viável para que Dorival não precise sofrer com a ausência do seu titular na direita.