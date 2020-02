Leticia Sabatella é a imperatriz Teresa Cristina em “Nos Tempos do Imperador” – Bastidores

A sucessora de “Éramos Seis” será lançada em março.

Leticia Sabatella está com a cabeça no século XIX. Tudo porque seu próximo personagem nas novelas é a imperatriz do Brasil Teresa Cristina, casada com o imperador Dom Pedro II, interpretado por Selton Mello, em “Nos Tempos do Imperador”, próxima trama das seis, com previsão de estreia para o dia 30 de março.

No folhetim, o casal é pai das princesas Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão), frutos de um casamento político, que será abalado quando o imperador conhecer Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), por quem ele se apaixona.

A próxima novela das seis é criada e escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, e tem direção artística de Vinícius Coimbra.

Leia também:

Vaza possível logomarca da novela “Nos Tempos do Imperador”

Saiba mais sobre o universo dos personagens de “Nos Tempos do Imperador”

Michael Gomes está pronto para dar vida a um dos protagonistas de “Nos Tempos”

Gravações de “Nos Tempos do Imperador” acontecem no Rio e na Bahia