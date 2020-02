Levantamento inédito aponta os times do Brasil com maiores médias de público desde 1967

​Seriam ​Flamengo e ​Corinthians, os clubes mais populares do país, a levarem mais público aos estádios na história dos campeonatos nacionais? Pois é…um levantamento inédito, realizado com base em dados de João Ricardo de Oliveira (um dos maiores especialistas no assunto), para o portal ​Verminosos por Futebol, reuniu dados de 1967 até 2019, contemplando Séries A, B, C e D, Copa do Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa (precursor do Brasileirão), aponta as bases para se responder a pergunta inicial.

E, para quem está curioso, sim, o Fla possui a melhor média. Em 804 partidas como mandante, foi olhado de perto por um total de 23.444.594 pessoas, ou seja, 29.159 pagantes por jogo. Na sequência, aparece o Timão, com média bastante inferior. São 25.842 torcedores por compromisso, totalizando 19.924.801 que compraram ingresso nos 771 jogos. O top 10 (ver dados na tabela abaixo) é completado, nesta ordem, por Atlético-MG, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, São Paulo, Internacional e Vasco da Gama. Já entre os 20 primeiros chama atenção a presença do Nacional de Manaus, 18º colocado com média de 12.737 pagantes. Está, por exemplo, à frente do Santos, que é 20º com 12.557.

POSIÇÃO​ TIME​ MÉDIA DE PÚBLICO​ ​1º ​Flamengo ​29.159 ​2º ​Corinthians ​25.842 ​3º ​Atlético-MG 22.917​ ​4º ​Palmeiras ​21.371 ​5º ​Cruzeiro ​21.360 ​6º ​Bahia ​20.658 ​7º ​Grêmio ​19.554 ​8º ​São Paulo 19.381​ ​9º ​Internacional ​19.332 ​10º ​Vasco da Gama ​17.625

A análise se deu com a seguinte base de informações: Série A (1971 a 2019), Série B (2003 a 2019), Série C (2005 a 2019), Série D (2009 a 2019), Copa do Brasil (1989 a 2019) e Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 a 1970). O levantamento reuniu os 46 clubes com a melhor média no período.