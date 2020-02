Liberado pelo Fla, jovem atacante pode se transferir para o Fortaleza; Ceni analisa possível reforço

​O Flamengo foi o clube brasileiro que mais investiu nos últimos jogos. Da mesma forma que o clube vai se reforçando e deixando o elenco mais qualificado, alguns jovens jogadores acabam perdendo espaço no elenco. Nesta atual temporada, muitos meninos da base Rubro-Negra não jogaram ainda com Jorge Jesus e dificilmente devem ter chances no restante do ano.

Até por isso, a diretoria do clube carioca já autorizou empresários dessas joias a buscar times interessados em tê-los por empréstimos. Lucas Silva, que atuou nos primeiros jogos do Carioca com um time repleto de atletas Sub-23, pode atuar no Fortaleza. O atacante foi oferecido ao ​Tricolor do nordeste e o nome foi repassado ao treinador Rogério Ceni; o comandante é quem vai bater o martelo sobre o possível reforço. As informações foram apuradas por este repórter da “equipe futmarketing”.

Jesus gosta bastante das características do jovem de 19 anos, mas entende que ele precisa evoluir em alguns aspectos, como a parte de recomposição e o no poder de decisão quando estiver próximo ao gol. O Mister acredita que um empréstimo pode fazer o jogador evoluir e ser um atleta mais pronto para vestir a camisa do Fla no futuro. O Rubro-Negro está interessado em cedê-lo até dezembro.

Os dirigentes do Fortaleza estão de olho no mercado da bola e não consideram o elenco fechado. O objetivo é reforçar o elenco e entregar um grupo com mais qualidade técnica para Ceni conseguir realizar um trabalho ainda melhor nesta atual temporada. Como o clube não tem muito dinheiro em caixa, Lucas Silva se encaixaria no perfil buscado e os salários do atacante seriam divididos entre as duas partes.

