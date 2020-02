Lima Duarte dará vida a um coveiro na segunda temporada de “Aruanas” – Bastidores

As gravações acontecerão a partir de março.

O ator Lima Duarte, longe da telinha desde o fim das gravações de O Outro Lado do Paraíso, em maio de 2018, foi convidado para participar da segunda temporada da série “Aruanas”.

E, de acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut (O Globo), o personagem do ator terá cenas muito pesadas. As sequências serão filmadas a partir de março.

O papel de Lima será o coveiro responsável por enterrar bebês que nasceram sem cérebro por conta de um desastre ambiental na cidade onde se passa a série, em São Paulo.

Lázaro Ramos e Daniel de Oliveira também estarão no elenco da segunda fase de “Aruanas”, que tratará da relação entre empresários e lobistas da indústria do petróleo com políticos. Depois da Amazônia, a história agora terá São Paulo como cenário.