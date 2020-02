LINDA HOMENAGEM: Torcida do Fla tem gesto lindo aos 10 minutos do primeiro tempo

Na noite deste sábado, o Flamengo entra em campo contra o Madureira, em jogo válido pela Taça Guanabara. Com o Rubro-negro praticamente classificado para a próxima fase, os torcedores do Fla foram ao Maracanã mais uma vez em grande número para emburrar o time, mas também para prestar homenagens aos 10 garotos do Ninho.

Como já era esperado, o Maracanã teve uma grande homenagem aos jovens garotos que perderam a vida dessa forma tão trágica. Além de muitas homenagens, um fato foi muito emocionante. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a torcida do Flamengo começou a reagir em homenagem aos jovens, algo que ficará marcado. Veja abaixo algumas publicações.

A torcida do Flamengo foi ao Maracanã em grande número em mais uma oportunidade. Como o clube não chegou a um acordo com a Rede Globo, o duelo não está sendo transmitido em lugar nenhum. Porém, o Fla está transmitindo o jogo no seu canal no Youtube, onde somente o áudio da partida é divulgado.

O Flamengo vai a campo pelo Campeonato Carioca não dando muita importância para a competição. O clube contratou pesado, mas esses reforços foram todos pensando nas três principais competições do Rubro-negro em 2020, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.