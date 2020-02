Lista: Seis cartões de crédito mais fáceis de aprovar na internet em 2020

Muitas pessoas evitam ter cartões de crédito, pois diminuir quaisquer possibilidades de contrair dívidas. Isso pode ser uma boa decisão, pois os consumidores realmente podem gastar mais do que deviam com a facilidade de um cartão de crédito, ainda mais quando se fala de parcelamento. Porém, existe outro lado dessa moeda.

O cartão de crédito permite fazer compras sem correr o perigo de levar dinheiro no bolso, possibilita compras seguras na internet e, muitas vezes, parcelamento sem juros.

Os que têm mais controle de si e optarem por obter um cartão de crédito têm diversas opções para escolher no mercado. Por exemplo, opções consignadas, em que as tarifas são descontadas diretamente do contracheque. Ou seja, nem têm consulta ao SPC/Serasa.

Confira algumas das opções dos melhores cartões de crédito em 2020, para diversos tipos de consumidor.

Cartão Banco Original

O cartão de crédito do Banco Original, é internacional e sem anuidade, e ainda possui conta corrente digital. O cliente também conta com programa de cashback (traduzido para português, “dinheiro de volta”). Com R$ 12,90 por mês, é possível ter uma conta completa. Confira os benefícios do cartão de crédito Banco Original:

Cartão de débito e crédito sem anuidade;

Saques ilimitados na rede Banco24Horas;

Bom atendimento;

Programa de cashback;

Aplicativo intuitivo;

Constante liberação e aumento de limite.

Cartão Next

O cartão Next, do Banco Bradesco, não possui anuidade e é internacional e com bandeira Visa. Confira os benefícios do cartão Next:

Novas funções nos aplicativos;

Saques gratuitos (Rede Banco24Horas e ATM’s Bradesco);

Cartão de débito e crédito sem anuidade;

Descontos e parcerias.

Cartão Meu Pag

O cartão de crédito Meu Pag é administrado pelo Grupo Avista. Além de ser internacional, da bandeira Mastercard, oferece ao consumidor uma conta digital grátis. Confira abaixo os benefícios do cartão Meu Pag:

Aumento de limite;

Gerenciamento simples;

Descontos exclusivos;

Cartão de crédito e débito sem anuidade;

Saques gratuitos na rede Banco24Horas.

Cartão Credicard ZERO

O cartão Credicard Zero também não possui anuidade. Sua bandeira é Mastercard, logo, o cartão é internacional. Confira os benefícios do cartão Credicard Zero:

Descontos exclusivos;

Cartão de crédito sem anuidade;

Gerenciamento simples, através de aplicativo;

Aumento de limite;

Parceria com Apple Pay, Google Play e Samsung Pay.

Cartão Trigg

O cartão de crédito Trigg conta tem anuidade de R$ 9,90 por mês. Com a bandeira Visa, é um cartão internacional. Confira os benefícios do cartão Trigg:

Gerenciamento simples, através do aplicativo;

Cashback;

Ganha dinheiro por indicação de amigos;

Cartão de crédito personalizado;

Contactless (pagamento por aproximação);

Integração com Samsung Pay.

Cartão PicPay

O cartão de crédito PicPay é administrado pelo Banco Original. Com a bandeira Mastercard, também é um cartão internacional. Além disso, não possui anuidade. Confira os benefícios do cartão PicPay: