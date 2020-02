Liverpool entra na briga para contratar joia do Dortmund; outros rivais monitoram o atleta

​É fato que o Liverpool, com Mané, Salah e ​Firmino, conta com um dos trios de ataque mais entrosados e letais do futebol mundial na atualidade. Isso não significa, porém, que o clube inglês está fechado à possibilidade de buscar aquisições para o setor no próximo mercado de verão. Muito pelo contrário, na verdade.

Além de acompanhar de perto a situação do jovem centroavante Timo Werner (RB Leipzig), os Reds estão de olho em outra joia que brilha no futebol alemão: estamos falando de Jadon Sancho, inglês de 19 anos que tem se destacado com a camisa do Borussia Dortmund. O camisa 7 está simplesmente ‘voando’ em 2019/20, com 15 gols e 17 assistências em 29 jogos disputados na temporada (somando todas as competições). Seu valor de mercado é avaliado em 120 milhões de euros, de acordo com o site ​Transfermarkt.

Como noticiado em ​dezembro, a Premier League parece ser o destino favorito do atacante britânico, e de lá despontam os principais interessados em fechar sua contratação. O Chelsea parecia ser um grande candidato, mas a aquisição do atacante ​Hakim Ziyech, oficializada nesta quinta-feira (12), pode ter retirado os Blues da briga. O Manchester United é o outro gigante que já sondou a situação de Sancho para 2020/21.

A amizade de Sancho com algumas estrelas do elenco do Liverpool (Henderson, Arnold e Oxlade-Chamberlain), além da boa relação entre o treinador Jürgen Klopp e o Dortmund podem ajudar o atual campeão da ​Champions League na investida por um dos jogadores jovens mais empolgantes do futebol mundial na atualidade.

Fonte: 90min