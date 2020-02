Liverpool tem tabu histórico em mata-mata contra espanhóis; confira

​ Nesta terça-feira (18), o ​Liverpool visita o Atlético de Madrid , no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto representa a quarta vez na história em que os ingleses enfrentam uma equipe espanhola em uma decisão de ida e volta, sendo em duas oportunidades contra o Barcelona e uma outra vez contra o Real Madrid. O histórico é positivo para os Reds , mas os Colchoneros esperam quebrar tal ‘marca’ e avançar para a próxima fase.

Barcelona x Liverpool (2006/2007) – Oitavas de Final

Barcelona e Liverpool se enfrentaram pela primeira vez em um mata-mata de Liga dos Campeões na temporada 2006/2007. O jogo de ida foi disputado no Camp Nou e, embora Deco tenha colocado os catalães na frente, Bellamy e John Arne Riise tratariam de virar o confronto e garantir a vitória para os Reds.

A segunda partida ocorreu no dia 6 de março de 2007 e o Barça calou Anfield. A equipe blaugrana venceu com gol de Gudjohnsen aos 75 minutos – o islandês entrou aos 71’ e garantiu a vitória por 1 a 0. Entretanto, o Liverpool avançou para as quartas de final por ter marcado mais gols como visitantes. Os Reds chegariam à final daquela edição, mas perderam para o Milan.

Real Madrid x Liverpool (2008/2009) – Oitavas de Final

Histórico! O empate da temporada 2008/2009 daria início ao que acabaria em uma vingança anos depois – na final da Liga dos Campeões de 2017/2018. O primeiro confronto foi nivelado, mas o segundo marcou um ‘passeio’ do Liverpool sobre o Real Madrid.

No jogo de ida, no Santiago Bernabéu, os ingleses comandados por Rafa Benítez encontraram dificuldades, mas venceram por 1 a 0 e conseguiram uma vantagem confortável para decidir em casa. A missão não era impossível para os merengues, mas eles não se encontraram em campo e sofreram em Anfield.

Os Reds começaram bem e logo aos 14 minutos do primeiro tempo Torres abriu o placar. A partida seguiu controlada e o craque Gerrard marcou em dose dupla e, por fim, Dossena marcou mais um e fechou o placar em 4 a 0 – cinco a zero no agregado.

Barcelona x Liverpool (2018/2019) – Semifinal

A semifinal de 2018/2019 nunca tinha acontecido e vai ficar na memória de todos que assistiram ao confronto, especialmente daqueles que tiveram a sorte de vê-la ao vivo. O Barcelona avassalador abriu 3 a 0 no jogo de ida, no Camp Nou, com o craque Lionel Messi marcando um gol magnífico de falta. O Liverpool até fez uma grande partida, mas não conseguiu reverter o desempenho em bolas no fundo do gol.

Diante disso, o treinador alemão Jürgen Klopp anunciou antes do retorno que o confronto estava aberto e que tudo poderia acontecer em Anfield. Dito e feito, os ingleses dominaram os espanhóis e venceram o time de Ernesto Valverde por 4 a 0. O Liverpool fez valer a classificação suada e colocou mais uma “Orelhuda” no museu do clube.