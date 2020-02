Liverpool x West Ham | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Na próxima segunda-feira (24), a rodada 27 da ​Premier League 2019/20 será concluída com um duelo de extremos. O líder e virtual campeão Liverpool recebe, em Anfield, o antepenúltimo colocado da tabela de classificação, West Ham. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Liverpool x West Ham ​Motivo: ​27ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​24/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Anfield, em Liverpool (ING) ​Árbitro: ​Jonathan Moss (ING) ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações



​Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané​. ​Provável West Ham: ​Fabiański; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice; Snodgrass, Souček, Noble, Antonio; Haller.

Para este compromisso em casa, o Liverpool tem uma baixa importante em sua linha de meio-campo: o capitão Jordan Henderson, com uma lesão no tendão, deve perder as próximas três semanas e não está garantido para a volta contra o Atlético de Madrid pela ​Champions. O meia-atacante Xherdan Shaqiri também está fora de combate.

O rival londrino também tem dois problemas para o difícil embate em Anfield: Ryan Fredericks lesionou o ombro durante a partida do último meio de semana, contra o City, e ainda não tem prazo de retorno definido. Ele se junta ao atacante Yarmolenko no departamento médico.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Liverpool ​West Ham ​West Ham 0 x 2 Liverpool (29/01) ​Leicester City 4 x 1 West Ham (22/01) ​Liverpool 4 x 0 Southampton (01/02) ​West Ham 0 x 1 W. Bromwich (25/01) – Copa ​Liverpool 1 x 0 Shrewsbury (04/02) – Copa ​West Ham 0 x 2 Liverpool (29/01) ​Norwich City 0 x 1 Liverpool (15/02) ​West Ham 3 x 3 Brighton (01/02) ​Atlético Madrid 1 x 0 Liverpool (18/02) – UCL ​Manchester City 2 x 0 West Ham (19/02)

Com a suada vitória do ​Manchester City sobre o Leicester no último sábado (22), a vantagem do Liverpool na liderança da Premier League caiu para 19 pontos, restando onze rodadas para o fim do campeonato. Vale lembrar que os Reds ainda seguem invictos na competição, com campanha surreal de 25 vitórias e um empate.

Para o West Ham, uma reação precisa ser iniciada o quanto antes, mesmo que seu adversário da rodada seja o ‘imbatível’ Liverpool. Com apenas 24 pontos somados em 26 partidas, o clube londrino ocupa a décima oitava posição. Se a competição terminasse hoje, a equipe de David Moyes estaria rebaixada.