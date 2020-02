Luan Santana e Wellington Muniz são os convidados do Programa da Maisa – Bastidores

SBT reprisa os melhores momentos do ano passado.

No programa deste sábado, 22 de fevereiro, a partir das 14h15, Maisa recebe um convidado dos seus sonhos em seu programa: Luan Santana. E a apresentadora não deixa de lembrar histórias de quando conheceu Luan e também tieta muito seu grande ídolo. E pra mostrar que sabe muito sobre o cantor, ela responde perguntas sobre Luan e ele revela que cria dialetos para falar uma língua que ninguém sabe o significado. E o cantor surpreende Maisa com um lindo buque de flores e diz: “Eu também sou muito seu fã”, deixando Maisa emocionada e ainda canta CONFIRA preferida. E depois de tantas emoções, Maisa chama seu outro convidado Wellington Muniz, o Ceará para se juntar a eles no sofá. O humorista conta como imita mais de 50 vozes diferentes em suas apresentações: “A gente trabalha há muito tempo com isso. Hoje a galera olhando acha que e fácil, mas foi muito mais difícil pra mim. Eu nunca me achei na época um grande imitador então eu tive que correr muito mais pra ficar do lado dos bons”.

Ele passa pelo desafio de cantar a música meteoro de Luan Santana na voz de outros artistas e fala da época que passava trote para os funcionários do SBT. E para saber mais sobre seus convidados, Maisa propõe a eles que tentam adivinhem o que mais as pessoas pesquisam sobre eles na internet. Luan Santana revela alguns desejos para Maisa e um deles é: “Eu quero ter dois filhos e um cachorro”. O cantor também fala como foi toda a preparação para pedir em casamento a sua namorada Jade, feita voando em um balão em Portugal: “Foi nossa primeira vez num balão, então foi tudo novidade” e fala também que já fez uma música para a amada: “Eu já fiz uma música para ela…E nunca gravei”, canta um trecho da música no programa e fala um pouco sobre o amor pela namorada: “A Jade foi a pessoa que me conheceu antes de eu conhecer tudo”.

E Maisa leva Luan Santana e Wellington Muniz para uma viagem nas profundezas da memória televisiva no quadro “Submaisa”, que mostra Ceará numa entrevista no Programa do Jô, Luan em sua primeira apresentação na TV no programa da Hebe em 2009 com Zezé Di Camargo e Luciano e um vídeo de quando Luan ganhou seu primeiro violão. E no “Game do Dia” eles tem que provar que são bons em acertar alvos e o vencedor leva o famoso unicórnio rosa do programa para casa.

