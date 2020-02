Lucas Cândido acerta com a Chapecoense para a Série B

​A diretoria do ​Atlético-MG está em busca de reforços para o elenco neste início de temporada. Após acertar o retorno de Diego Tardelli, o presidente Sérgio Sette Câmara já admitiu que o clube ainda busca acertos com um atacante e um goleiro também pode desembarcar na Cidade do Galo. Enquanto isso, a alta cúpula também trabalha para definir o futuro de atletas que não serão utilizados.

Fora dos planos de Rafael Dudamel, o Atlético-MG está acertando a saída de mais um atleta. Depois de vestir a camisa do Vitória em 2019, o meio-campista Lucas Cândido passará por exames nos próximos dias antes de acertar com a Chapecoense, de acordo com o ​site Globoesporte.com. O volante será cedido até o término da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Lucas Cândido despontou como promessa e integrou o elenco campeão da Copa Libertadores da América, mas teve sua sequência prejudicada no clube por conta da sequência de lesões. Em 2013, ainda disputou as duas partidas da equipe no Mundial de Clubes, sendo utilizado na lateral-esquerda por Cuca, então técnico na época.

Lucas Cândido – 2019 23 partidas

2 gols

6 cartões amarelos

82% eficácia por jogo

75% dribles bem sucedidos

88% passes o meio de campo

77% passes no meio de campo adv. pic.twitter.com/Pu7XtaBHvH — Diário da Chape (@diariochape) 24 de fevereiro de 2020

Atualmente com 26 anos, vestiu a camisa atleticana em cinco oportunidades no Campeonato Mineiro de 2019 e atuou em 27 partidas pelo Vitória, tendo sua temporada com mais tempo em campo na carreira. O contrato de Lucas Cândido com o Atlético-MG tem duração até o dia 31 de dezembro de 2021. O anúncio oficial por parte da Chapecoense deverá ocorrer nos próximos dias.