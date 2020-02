Lucas Silva revela ambições para lá de ousadas e pode se valer de ensinamento europeu

​Ele chegou ao ​Grêmio, na teoria, para ser uma opção a Maicon. Mas, pelo que se viu no Gre-Nal do último domingo, uma formação com mais jogadores, teoricamente, de marcação no meio-campo pode se tornar uma alternativa de escalação para Renato Portaluppi. Neste caso, Lucas Silva, automaticamente, vira titular.

Meu Grêmio no 442 seria:

Vanderlei

Ferraz

Geromel

Kannemann

Cortez

Lucas Silva

MH

Maicon

JP

Cebolinha

Diego Souza — Bruno Portaluppi Souza (@BrunoDorneles16) February 19, 2020

Aliás, o jogador de 27 anos, que rescindiu contrato com o Real Madrid antes de se acertar com o Tricolor, tem ambições para lá de ousadas na Arena. “Na minha carreira, sempre tracei metas. Sem dúvida, a primeira é títulos. Depois, seleção e Copa do Mundo. Já tive oportunidade de conquistar grandes títulos e, sem dúvida, existe o sonho de vestir a amarelinha. Vejo aqui no Grêmio uma vitrine muito grande.. Para isso acontecer, cheguei tendo a oportunidade de atuar como titular, estou treinando, fiz a pré-temporada aqui. Ainda senti um pouco fisicamente nos primeiros jogos, até mesmo o entrosamento, mas nesses últimos já me senti mais confortável, e acredito que devo ter mais oportunidades no decorrer do ano. É questão de aproveitar para cumprir meu objetivos”, disse o atleta, em entrevista à ​GauchaZH.

Só acho que Renato tinha que manter maicon, matheuzinho e Lucas silva pra final. .foi o melhor momento do grêmio no grenal — Marcus Reis (@popgremista) February 18, 2020

Ao longo da carreira, Lucas Silva acumula títulos importantes com o Cruzeiro. Foi, por exemplo, bicampeão brasileiro (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018). Além disso, ganhou o Torneio de Toulon com a seleção sub-23 em 2014. Com vínculo firmado até dezembro de 2023, ele se mostra feliz com a escolha pelo Tricolor gaúcho. E, se for realmente para atuar com três volantes e ele ser o homem mais recuado, o aprendizado dos tempos de Real pode fazer a diferença. “Já atuei nessa posição, como primeiro volante. Na Europa se utiliza muito essa formação com três volantes no meio-campo, até mesmo o Real Madrid atua nesse esquema. É uma opção a mais que o Renato vai ter para variar no decorrer do ano”, completou. Neste sábado, o Grêmio entra em campo para decidir contra o Caxias o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A partida, às 16h30min, será no estádio Centenário. E, claro, existe a possibilidade de o reforço gremista estar novamente em ação.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação