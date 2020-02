Ludogorets x Inter de Milão | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Para você que ama futebol internacional, não pense que o meio de semana só reserva Champions League, não! Na quinta-feira (20), a bola rola em diversos gramados europeus pela primeira fase eliminatória da Liga Europa, a segunda competição mais importante do Velho Continente. Um dos jogos para se ficar de olho será entre Ludogorets e Inter de Milão, com os italianos abrindo a eliminatória na Bulgária. Confira a seguir tudo sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Ludogorets x Inter de Milão​ ​Motivo: ​16 avos de final da Europa League 2019/20 ​Data: ​20/02/2020 ​Hora: ​14h55 (de Brasília) ​Local: ​Ludogorets Arena, em Razgrad (BUL) ​Árbitro: ​Carlos del Cerro Grande (ESP) ​Onde assistir: ​Sem transmissão

Prováveis escalações

​Provável Ludogorets: ​Iliev; Ikoko, Grigore, Moti, Nedyalkov; Cauly, Anicet, Dyakov, Wanderson; Marcelinho; Keseru ​Provável Internazionale: ​Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Alexis, Lukaku.

O comandante Pavel Vrba chega para este compromisso com seu elenco quase completo à disposição. A única ausência importante no time búlgaro é o atacante brasileiro Jorginho, que deixou o campo lesionado no último final de semana.

Pelo lado da Inter, o foco principal está nas competições nacionais, em especial a ​Serie A Tim. Não será estranho, portanto, se o treinador Antonio Conte optar por poupar algumas estrelas de seu elenco. Sensi, Gagliardini e Handanovic seguem fora de combate.

Últimos cinco jogos

​Ludogorets ​Inter de Milão ​Ludogorets 6 x 0 Kairat (29/01) ​Inter de Milão 2 x 1 Fiorentina (29/01) ​Ludogorets 0 x 1 Estrela Vermelha (01/02) ​Udinese 0 x 2 Inter de Milão (02/02) ​Ludogorets 0 x 1 Akhmat (06/02) ​Inter de Milão 4 x 2 Milan (09/02) ​Ludogorets 1 x 1 Bratislava (07/02) ​Inter de Milão 0 x 1 Napoli (12/02) – Copa ​Ludogorets 6 x 0 Botev Vratsa (15/02) ​Lazio 2 x 1 Inter de Milão (16/02)

Mandante neste jogo de ida, o búlgaro Ludogorets chegou ao mata-mata da Liga Europa por ter fechado a fase de grupos na segunda colocação do grupo H, vencido pelo Espanyol (ESP). Sua campanha foi bastante irregular, mas suficiente para garantir vaga: duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A Inter de Milão, que tem a vantagem de decidir o confronto em seus domínios, é um dos clubes que chega à Liga Europa via ​Champions: terminou na terceira posição do chamado ‘grupo da morte’, atrás de Barcelona e Borussia Dortmund.