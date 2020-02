Luisa Bresser é confirmada no elenco da nova fase de As Aventuras de Poliana – Bastidores

A atriz também estará no espetáculo “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate” que faz primeira apresentação em março.

Expoente do teatro musical, Luisa Bresser foi confirmada no elenco da novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT. As gravações começam no dia 03 de março e a nova fase da trama, prevista para estrear em julho, será baseada no segundo livro de Eleonor H. Porter, Pollyanna Moça, publicado em 1915. “Ainda estou em estado de choque! Sonhava muito com isso e fico me beliscando toda hora para ter certeza de que esse sonho se tornou realidade”, emociona-se Luisa que também estará no espetáculo “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, que estreia dia 19 de março no Teatro Alfa, em São Paulo.

Na nova fase da trama do SBT, Luisa será Helena Rogatto, uma jovem que vive em conflito, passando por todos os dramas da adolescência. Seus pais, David Rogatto e Eugênia Rogatto, serão interpretados pelos atores Marcello Airold e Amanda Acosta. “Estou me preparando muito para este trabalho, porque a minha vida real é totalmente oposta da Helena. Por isso será um grande desafio, onde terei que buscar e trabalhar sentimentos que ainda não vivi. Estou ansiosa e feliz por fazer algo tão diferente”.

Na última terça-feira (18) todo o elenco se reuniu na sede do SBT, em São Paulo. Na ocasião, Luisa conheceu grandes artistas de quem é fã, como Amanda Acosta e Marcello Airold, e reencontrou grandes amigos da caminhada artística como Duda Pimenta, Bella Chiang e Pietra Quintela, amiga de infância de Luisa. “Esses estúdios serão uma animação só! Não posso falar ainda muitas coisas a respeito das personagens, senão vou dar spoiler, mas eu e a Pietra Quintela, que considero minha irmã, vamos contracenar juntas!”, comemora.

Esta será a estreia de Luisa na televisão. “Estou muito feliz em fazer parte da família SBT. Venho do teatro, um lugar que amo muito, e tenho a mais absoluta certeza de que eu também irei me apaixonar pela televisão. Ter a oportunidade de fazer uma novela como As Aventuras de Poliana, é, sem dúvidas, uma grande realização”.

E realizada é como Luisa também se sente quando está nos palcos. A artista, que já participou de dois musicais seguidos (Billy Elliot e Escola do Rock), será Veruca Sal na adaptação brasileira do espetáculo “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”. “A Veruca é uma criança super mimada e chatinha. Ela tem várias fases. Ela é desrespeitosa com o pai, mas quando quer algo se transforma em uma pessoa totalmente diferente”.

A personagem também será repleta de desafios, entre eles o Ballet, muito presente nas entradas da Luisa. “Em um dos números eu danço muito. Dou piruetas e jeté na ponta. E ponta é algo que exige muito do nosso físico, principalmente da perna e da barriga. Por isso a personagem é tão desafiante. Além, claro, de lidar com o nervosismo de estar na frente de um público tão grande e interpretar, cantar e dançar tudo ao mesmo tempo”.

Por mais que esse seja o terceiro musical da carreira da artista, ela reforça que o frio na barriga antes das apresentações continua. “Está sendo uma emoção incrível fazer parte deste projeto. E sou grata ao Atelier de Cultura por me deixar fazer parte desse novo projeto, o meu terceiro com eles, realmente está sendo muito legal”, conclui.

Produzido pelo Atelier de Cultura, “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate” é inspirado no livro de Roald Dahl (que virou filme em 1971 e 2005). Diferente da Broadway, onde apenas Charlie era interpretado por uma criança, a versão brasileira contará com 15 crianças nos papéis infantis que se alternarão em três elencos. Quem dará vida ao excêntrico Willy Wonka será Cleto Baccic, ganhador do prêmio APCA. O ator e produtor estará acompanhado em cena de outros grandes nomes dos palcos como Sara Sarres, que dará vida à Sra. Bucket, e Rodrigo Miallaret no papel do Vovô Joe. “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate” tem direção de John Stefaniuk, direção musical de Daniel Rocha e coreografias de Floriano Nogueira. A versão é assinada por Mariana Elizabetsky e Victor Mülethaler.

SOBRE LUISA BRESSER @luisabresser – https://www.instagram.com/luisabresser/?hl=pt-br

Luisa tem 13 anos e desde pequena, sempre se interessou por música e atuação. Sua preparação conta com ballet clássico na escola Lucianne Murta, atuação no Teatro Escola Célia Helena, coach com Lígia Cortez, preparação de voz com a fonoaudióloga Silvia Pinho, orientação de carreira vocal com a coach Andreia Vitfer, sapateado com Chris Matallo e aulas diversas no Studio Broadway.

A sua primeira experiência profissional foi a participação nas audições de “Annie – O Musical”. Não passou, mas, motivada pela família, continuou trabalhando até passar nos testes para “Billy Elliot”, onde interpretou Debbie Wilkison no espetáculo que tinha no elenco nomes como Carmo Dalla Vecchia, Sara Sarres, Vanessa Costa, dentre outros.

Após a experiência, muito estudo, foco e força de vontade, Luisa conquistou mais uma oportunidade no teatro musical. Foi selecionada para interpretar Summer Hathaway, uma das personagens de destaque no “Escola do Rock – O Musical”. O espetáculo foi um marco para a carreira da jovem atriz.

A temporada de “Escola do Rock – O Musical” encerrou em dezembro e, em janeiro Luisa já estava se preparando para seu terceiro espetáculo “Charlie – O Musical”. Paralelamente à peça, Luisa foi confirmada no elenco da nova fase da novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT. Esta será a estreia da artista na televisão.

Filha de Jeniffer Bresser (designer de presentes personalizados e exclusivos) e Daniel Bresser (diretor da Escola Móbile), irmã de Sofia Bresser (influencer digital) e Artur Bresser, Luisa é apaixonada pelo que faz e não mede esforços para se aprimorar cada vez mais.