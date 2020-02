Luto no futebol: Valdir Espinosa morre aos 72 anos

​Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa. Ou, simplesmente, Valdir Espinosa. Aos 72 anos, o ex-jogador, técnico, dirigente e comentarista esportivo faleceu na madrugada desta quinta-feira por conta de complicações após uma cirurgia no abdômen realizada no último dia 17.

Gratidão eterna por tudo que Espinosa fez pelas três cores.

Descanse em paz, campeão mundial.  — Fabíola Thiele  (@fathiele) February 27, 2020

Gaúcho de Porto Alegre, Espinosa, literalmente, rodou o mundo. Como atleta, iniciou sua carreira no ​Grêmio, vindo a passar ainda por CSA-AL, Esportivo-RS e Vitória-BA. Ao se tornar treinador, deu seus primeiros passos no Esportivo, mas trabalharia em diversos clubes do Brasil e do mundo, como Grêmio, Ceará, Palmeiras, Atlético-MG, ​Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Internacional, Coritiba, Londrina, Athletico-PR, Verdy Tokyo, Al-Hilal, Cerro Porteño, Portuguesa, Las Vegas City entre outros.

Vá em paz, campeão Valdir Espinosa! Sua estrela brilha! ⭐ — thiago (@thiago_cnm) February 27, 2020

Porém, foi em três deles que se tornou um grande ídolo. No Grêmio, ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1983. No Botafogo, conquistou o Campeonato Carioca de 1989 e o tirou o time de uma fila de 21 anos sem título. Por fim, no Cerro Porteño, se sagrou campeão nacional em 1987 e 1992. Depois de uma nova passagem pelo Tricolor gaúcho, dessa vez como coordenador técnico (2016 e 2017, participando da retomada de um ciclo vitorioso), havia sido contratado para ser gerente de futebol do Botafogo no final de 2019. O futebol brasileiro, sim, está em luto.

