Luxa comenta possível contratação de Sánchez e detalha planejamento do Palmeiras por novos nomes

​Quieta nos últimos meses, a diretoria do ​Palmeiras começa a dar pistas que vai esquentar o mercado da bola nos próximos dias. Até aqui, o Verdão anunciou apenas Matías Viña, do Nacional, do Uruguai, que chega com grande respaldo, já que é tido como um dos melhores laterais da América do Sul.

Dentre as prioridades, o meio-campo tem nomes estudados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Léo Sena, do Goiás, e Gregore, do Bahia, estariam na mira do Maior Campeão do Brasil. Além da dupla, Sánchez, do Santos, também agrada os mandatários Alviverdes.

Em entrevista programa Na Geral, da rádio Kiss FM, Luxemburgo foi questionado sobre a possível contratação do santista, mas não quis entrar em detalhes: “Eu sempre digo que contratação é um assunto interno, porque se eu falar que eu quero o Sánchez, se ele valia R$ 10 milhões, passa a valer R$ 20 milhões, então essa coisa tem que ser tratada bem internamente”, disse.

O comandante ainda falou sobre o planejamento do Verdão para o decorrer da temporada e ressaltou que a melhor estratégia é deixar os adversários mais fracos: “Estamos atentos (ao mercado). Mas é um momento de processo no Palmeiras que vem há quatro anos fazendo um trabalho. Nós agora estamos fazendo um outro tipo de trabalho, mas não tenha dúvidas que o Palmeiras vai ficar no mercado atento e daqui a pouco a coisa vai mudando porque ela vai acontecendo e você vai direcionando para onde você quer. O Palmeiras é forte, tem um patrocinador muito forte, tem um sócio Avanti que precisa voltar a ser o centroavante da equipe juntamente com a equipe e tudo vai acontecer no seu momento certo. Você não tenha dúvida que a estratégia mais inteligente é você enfraquecer o seu adversário, ir lá no adversário, buscar o que ele tem de melhor e trazer para você”, comentou.