Luxa critica expulsões e destaca ponto que Palmeiras precisa melhorar

​ Neste sábado (8), o ​​Palmeiras ​ venceu a Ponte Preta, em Campinas, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Entretanto , o resultado positivo não foi suficiente para amenizar as criticas do treinador Vanderlei Luxemburgo em relação a atuação da arbitragem.

O técnico reclamou das expulsões no segundo tempo, quando após discussão perto dos 50 minutos da etapa final, Dudu e João Paulo receberam o segundo amarelo e foram expulsos.

“Eu acho a expulsão do Dudu e do rapaz da Ponte Preta uma baita de uma bobagem. Não houve porrada, não houve briga. É coisa de jogo, de um falar uma coisa para o outro. Você jogando pelada nunca xingou ninguém? Achei uma bobagem prejudicar duas equipes para o próximo jogo. Se ele quer mostrar que manda no jogo, ele teria que marcar falta no Marcos Rocha”, afirmou Luxemburgo.

O treinador ainda falou sobre a pressão que a equipe sofreu fora de casa e ressaltou que o sistema defensivo ainda não está 100% ajustado. “É normal que a Ponte venha para cima, tem um atacante forte. O perigo é deixar o cara cruzar. Se não deixar cruzar, não tem jogada na área. É uma coisa que temos que treinar, não deixar a bola chegar, marcar mais em cima. A marcação começa lá com os atacantes adiantando”, completou.

Critiquei quando o Palmeiras contratou o Luxa, acho que poderiam ter ousado mais, mas estou mais gostando do que desgostando do trabalho do Luxa nesse começo de ano. Está testando peças, mudando posições, colocou a garotada. Estadual tem que ser teste e time vai oscilar em testes — Marcel Rizzo (@marcrizzo) February 2, 2020

O confronto marcou ainda dois problemas físicos para o treinador: Marcos Rocha e Ramires precisaram ser substituídos após se lesionarem, e não devem atuar contra o Mirassol no próximo domingo (16), no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.