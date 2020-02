Luxemburgo ‘sai do script’ e entrega novo titular em entrevista à TV Palmeiras

O Palmeiras enfim estreará em casa no ano de 2020. Apesar de já ter feito alguns jogos como mandante na temporada, o jogo contra o Mirassol marcará a primeira partida no Allianz Parque. O estádio esteve fechado por algumas semanas, pois estava recebendo o novo gramado, que agora será sintético, motivo de elogio por parte de alguns atletas e de Luxemburgo, que “entregou” um novo titular na equipe.

O “pofexô” confirmou a estreia do lateral-esquerdo Matías Viña, único reforço do Palmeiras até aqui na janela de transferências. “Vamos ter a estreia do Matías. Pareceu bem preparado fisicamente. Botei para treinar e não sentiu nada. É para o torcedor apoiar. Tem um potencial muito grande e espero que consiga colocar pra fora“, relatou o treinador para a ​TV Palmeiras.

Luxa ainda elogiou a forma física do jogador, que estava atuando no Nacional, do Uruguai. “Ele estava jogando normalmente. Não reclamou de nada no treinamento, então vamos ver como ele estreia. Pode cometer algum erro por nervosismo, mas é um jogador que mostra um potencial muito grande. No primeiro jogo é difícil, mas acho que já vai ir bem”, revelou.

O nome de Viña já está no BID da CBF. O lateral está regularizado na FPF e, portanto, pode estrear nesse final de semana pelo Palmeiras. pic.twitter.com/Ns0IJxZwaW — Youtube: Canal do Fragoso (@RFragoso_EI) February 14, 2020