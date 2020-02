Lyon x Juventus | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Com dois representantes nas oitavas de final da ​Champions League 2019/20, a França recebe um grande duelo na próxima quarta-feira (26). Comandado por Rudi Garcia, o surpreendente Lyon encara a poderosa Juventus, time italiano que vem batendo na trave na ‘perseguição’ à conquista europeia. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este belo jogo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Lyon x Juventus ​Motivo: ​Jogo de ida das oitavas da Champions League 2019/20 ​Data: ​26/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA) ​Árbitro: ​Jesús Gil Manzano (ESP) ​Onde assistir: ​TNT, Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Prováveis escalações

​Provável Lyon: ​Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier ​Provável Juventus: ​Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic (Matuidi), Ramsey; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Além de encarar um rival pesado que lidera sua liga nacional, o Lyon terá que superar as baixas importantes em seu elenco. O atacante Memphis Depay, principal estrela do time, está fora da temporada por conta de uma grave lesão no ligamento do joelho. Reine-Adélaïde, Koné e Rafael completam a lista de ausências do clube francês.

Pelo lado da Juventus, as ausências ficam a cargo do volante Khedira, do zagueiro Demiral e do atacante brasileiro ​Douglas Costa, todos no departamento médico. Pjanic retorna de lesão, mas pode ser poupado de sair jogando e iniciar como opção no banco de reservas. Com um leve problema nas costas, o centroavante Higuaín ainda é dúvida.

Últimos jogos e campanha no torneio

Lyon​ ​Juventus ​Lyon 0 x 0 Amiens (05/02) ​Juventus 3 x 0 Fiorentina (02/02) ​PSG 4 x 2 Lyon (09/02) ​Hellas Verona 2 x 1 Juventus (08/02) ​Lyon 1 x 0 Olympique (12/02) – Copa ​Milan 1 x 1 Juventus (13/02) – Copa ​Lyon 1 x 1 Strasbourg (16/02) ​Juventus 2 x 0 Brescia (16/02) ​Metz 0 x 2 Lyon (21/02) ​SPAL 1 x 2 Juventus (22/02)

Após um começo de temporada muito ruim sob comando de Sylvinho, o Lyon mudou de curso em sua comissão técnica e deu um bom salto na Ligue 1, mas ainda emplaca campanha irregular: é o atual sétimo colocado, com 37 pontos. Na Champions, avançou ao mata-mata como segundo do embolado grupo G, vencido pelo RB Leipzig.

Liderada por um inspirado ​Cristiano Ronaldo, a Juventus segue na primeira posição da Serie A, perseguida de perto pela ‘sensação’ Lazio. Venceu seu grupo na Champions com bastante tranquilidade: 16 pontos somados, deixando o Atlético de Madrid na segunda colocação.