MadeiraMadeira tem VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO abertas; confira os cargos

Sobre a empresa

“Nascemos em 2009, e somos uma Startup de tecnologia, pioneira e líder no segmento de Home Center. Com mais de 1,5 milhões de produtos ofertados no nosso site, atuamos com e-commerce, marketplace e também canais offline.

Nosso modelo de negócio é disruptivo, proporcionando soluções baseadas em tecnologia, logística e com pessoas que tem como estilo de vida superar desafios como verdadeiros empreendedores, apaixonados pelo que fazem, resilientes e que curtem pensar fora da caixa aplicando a tecnologia para escalar os seus projetos.”

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (31/01/2020) são:

Analista BI Pl.

Analista BI Sr.

Analista Comercial Junior (Banco de Talentos)

Analista de Atendimento JR (Marketplace) – Banco de Talentos

Analista de Business Intelligence Sênior

Analista de Marketing/Performance (Foco em Search)

Analista Service Desk Sr.

Coordenador de Contas a Receber

Data Engineer Sr.

Desenvolvedor Front End Pl. (BulkyLog)

Desenvolvedor Front End SR. (BulkyLog)

Desenvolvedor PHP (BulkyLog)

Desenvolvedor PHP – Full Stack

Desenvolver Back End Sr.

Especialista DevOps

Especialista em Arquitetura Cloud Solutions

Especialista em DBA

Especialista em M&A

Especialista em Planejamento

Especialista em Pricing

Especialista Protheus

Estágio Financeiro

Gerente de Compliance

Gerente de Produto / Categoria (Inteligência de mercado)

Operador de Empilhadeira

Product Owner

QA Engineer

QA Tester (BulkyLog)

Vendedor (a) – Preferencialmente PCD.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: madeiracarreira.gupy.io.

