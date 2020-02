Magazine Luiza Contrata: 2.155 novas vagas de empregos no Brasil; confira os cargos

A Magazine Luiza S/A foi fundada em 1957 na cidade de Franca, interior de São Paulo, por Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato. Se trata de uma rede varejista de eletrônicos e móveis com mais de 950 lojas, está presente em 16 estados do país e seu modelo de negócio hoje caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos.

“Sua operação de e-commerce ganhou 12 vezes o troféu Diamante no Prêmio Excelência em Qualidade Comércio Eletrônico – B2C. Desde janeiro de 2016, seu presidente é Frederico Trajano, de 41 anos, filho de Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora da empresa, Luiza Trajano Donato. Sua gestão foi a responsável pela transformação digital da companhia.”

“No ano de 2017, a companhia teve seu melhor resultado da história, com lucro líquido de R$ 389 milhões, um aumento de 300% comparado ao ano anterior. Nesse ano, suas vendas totalizaram R$ 14,4 bilhões. Em dezembro de 2018, o Magazine Luiza ganhou o prêmio Caboré, considerado o maior prêmio da propaganda brasileira, na categoria Anunciante.”

A empresa abriu vagas de emprego para várias cidades do Brasil. Confira!

Cargos Disponíveis

Boa parte das oportunidades (mas não todas) são para:

Assistente Administrativo;

Analista Comercial;

Assistente de Vendas;

Conferente;

Estoquista;

Operador de Empilhadeira;

Vendedor;

Auxiliar Administrativo Aprendiz;

O processo seletivo ocorre em três etapas:

Preenchimento do perfil com dados pessoais;

Realização de testes;

Perguntas adicionais.

O salário pago pela Magazine Luiza pode variar entre R$ 708,00 para Jovem Aprendiz e R$ 6.990,00 para gerente.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.99jobs.com/magazine-luiza/jobs.