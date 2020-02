Ações de plantão e manutenção preventiva, serão intensificados no período das festas carnavalescas

Cair na folia e pular o carnaval intensamente pra muitos é uma maravilha, enquanto que para outras pessoas, descansar no período do feriado prolongado é melhor ainda. O importante é aproveitar o carnaval com energia, conforto e segurança. E para que isso aconteça, a Equatorial Alagoas irá reforçar o número de equipes para o atendimento dos seus clientes em todo Estado, para que em casos de falta de energia, o restabelecimento do sistema elétrico aconteça com maior agilidade.

O Plano Operacional de Carnaval 2020 teve início ainda em novembro do ano passado com obras de manutenção do sistema elétrico, ou seja, ações preventivas, que dentre elas estão: inspeção prévia, lavagem dos componentes das subestações e das redes de distribuição para minimizar os efeitos da poluição; substituição de isoladores, cabos e transformadores; implantação de espaçadores e podas de galhos de árvores.

O plano contempla mais de 900 profissionais, entre engenheiros, técnicos, operadores e eletricistas que estarão em regime de plantão especial, para que o restabelecimento do sistema elétrico aconteça com maior agilidade e segurança para todos, e as festas carnavalescas transcorram normalmente, mesmo em caso de chuva intensa. O plano intensifica a partir as 18h da sexta-feira (21) e finaliza às 12h da quarta-feira de cinzas (26).

As equipes envolvidas no plantão especial de carnaval estarão posicionadas em pontos estratégicos nos circuitos oficiais da folia, definidos pelas prefeituras e Governo do Estado e, estarão munidas com tecnologia de comunicação, para garantir eficiência na troca de informações com o Centro de Operações Integradas (COI) e, com isso, agilizar o atendimento às eventuais ocorrências relacionadas ao fornecimento da energia elétrica.

Fique atento, informado e evite transtornos!

A Equatorial Energia Alagoas alerta que alguns casos de falta de energia podem estar relacionados a acidentes em vias públicas com quebra de postes que, muitas vezes comprometem o fornecimento de energia elétrica e a segurança das pessoas. Só no ano de 2019 foram contabilizados pela Equatorial Alagoas 765 acidentes em vias públicas com quebra de postes.

Vale destacar a necessidade de redobrar a atenção na direção para não ocasionar colisões contra postes e assim evitar o desconforto da falta de energia elétrica. E caso, as pessoas presenciem algum acidente com essas características, é importante entrar em contato imediatamente com a Equatorial Alagoas, por meio da Central de Atendimento 0800 082 0196 (que funciona 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana) e com o Corpo de Bombeiros 193, para que as medidas de segurança e restabelecimento do fornecimento sejam tomadas com maior agilidade.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas