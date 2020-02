Mais um: Gabigol faz jogadaça e Gerson faz golaço para o Flamengo; reveja o gol

Jorge Jesus preferiu não inventar muito na escalação do Flamengo para a noite de hoje. As únicas mudanças se dão por conta das lesões de Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Assim, Jesus colocou em campo o que tem de melhor, inclusive com as boas notícias de Rafinha e Arrascaeta, que começam jogando normalmente.

O Flamengo abriu o placar com o atacante Gabigol, como sempre. O atacante aproveitou a bobeira dada pelo zagueiro do Independiente Del Valle, chutando a bola para o gol vazio, indo para os braços da torcida. Porém, a torcida nem comemorou direito, já que o volante William Arão meteu o pé no peito do jogador do Del Valle, levando vermelho após analise do VAR.

No segundo tempo, com um jogador a menos, o Flamengo foi muito pressionado pelo Del Valle. Porém, pelo lado do campo, Gabigol levou todo mundo e colocou a bola dentro da área, que acabou sobrando para Gerson fazer 2 a 0.

O Fla conseguiu segurar o time equatoriano no primeiro tempo , levando a vantagem no placar para o intervalo.

O Fla vive um momento muito decisivo. Após conquistar a Taça Guanabara, o Rubro-negro começa a focar as suas forças na disputa da Libertadores da América. Com vantagem de já está na final do Carioca, o Rubro-negro deve começar a poupar mais os seus atletas nos jogos menos importantes do estadual.