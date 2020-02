Mal na fita: jornal argentino ‘detona’ Corinthians ao exaltar Mauro Boselli

Acredite se quiser: o mau momento do ​Corinthians já está cruzando fronteiras e virando notícia de destaque nos países vizinhos. Ao ficar só no empate por 1 a 1 contra o Santo André na noite da última quarta-feira (26), o atual tricampeão paulista foi alfinetado pelo ‘​jornal Olé‘, um dos veículos jornalísticos mais famosos e de maior circulação da Argentina.

Ao exaltar o início de temporada de Mauro Boselli, ex-jogador do Boca Juniors, o periódico não poupou críticas ao momento vivido pelo Alvinegro: “Boselli salvou Corinthians de mais um papelão. O centroavante argentino foi às redes nos acréscimos e evitou nova derrota do Timão no Campeonato Paulista. Atual campeão, o Corinthians tem chances de ser eliminado prematuramente do torneio”, trouxe o jornal.

Questionado em 2019 pelo baixo custo-benefício, o camisa 17 do Alvinegro vive um excelente início de 2020, destoando de seus demais companheiros: são duas assistências e seis gols na temporada até aqui, sendo cinco deles no Paulistão.