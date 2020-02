Manchester City é banido da Champions League por duas temporadas, anuncia a UEFA

​Uma bomba caiu no colo do Manchester City na tarde desta sexta-feira. Tudo por conta do anúncio – um tanto quanto impactante – por parte da UEFA, que decidiu suspender o clube da ​Champions League por duas temporadas.

De acordo com o ​anúncio da entidade, os Citizens foram condenados por terem descumprido as regras do fair play financeiro. A UEFA ainda usou termos como “fraude” para explicar no que foi baseada tal decisão. Basicamente, o clube condenado por aumentar suas receitas de patrocínio em suas contabilidades para cumprir exigência de equilíbrio financeiro. Em resposta, o City se disse “desapontado, mas não surpreso”, por meio de nota oficial.

Além de não poder participar das duas próximas edições da principal competição europeia, os ingleses ainda precisarão arcar com uma multa de 30 milhões de euros. A decisão é válida a partir da próxima temporada e ainda cabe recurso ao CAS (Corte Arbitral do Esporte).