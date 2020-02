Quando falamos em futebol, logo vem em mente a imagem de uma pessoa masculina praticando um dos esportes mais famosos do mundo, mas a crescente no futebol feminino mostra o quão competitivo e vantajoso financeiramente pode ser para ambos os lados.

Em 2008 o Manchester City foi comprado pelo Sheik Mansour, bilionário dos Emirados Árabes, e isso fez com que milhões fossem injetados no clube, trazendo vários jogadores ‘craques de bola’ e também com certa fama, para dar mais notoriedade ao time inglês.

O resultado desses investimentos se converteram em títulos, quatro no total de lá pra cá. Para se ter uma ideia o Manchester City não ganhava um campeonato de futebol profissional há 50 anos.

Com os resultados positivos chegou a vez de trazer esses investimentos para as mulheres. Em janeiro de 2014, o Manchester City deu início a um projeto de tentar igualar a fama dos homens para o futebol feminino, e está dando certo.

Já em 2016 as meninas do clube inglês conquistaram o primeiro título de expressão, a Women’s Super League, ou campeonato inglês. Até o momentos as garotas tiveram êxito em duas Copas da Inglaterra também. Nos tempos atuais o time conta com estrelas como Steph Houghton, capitã do City e da seleção inglesa, quarta colocada na última Copa do Mundo

Gavin Makel, Diretor de Futebol Feminino do Manchester City, falou sobre essa

crescente no futebol feminino durante entrevista conduzida pelo site de aposta

esportiva Betway :

“A razão por trás disso é que somos um clube de comunidade, é o nosso coração, é a nossa origem. Você pode ser homem, mulher, tanto faz, esse é um clube que coloca o coração em tudo que faz. Então fez muito sentido pra gente iniciar esse projeto”. Disse em entrevista.

ESTRUTURA

As meninas do City usam a mesma estrutura dos homens, a City Football Academy. São 16 campos de futebol, academia, onde conta com que há de mais moderno em termos de preparação física, recuperação de atletas, alojamentos. Já o City Academy Stadium, estádio onde as mulheres jogam, tem capacidade para sete mil torcedores.

Assista uma entrevista completa feita pela equipe da Betway sobre a crescente do clube:

FUTEBOL FEMININO NO BRASIL

Não há para ainda comparar o futebol feminino praticado no Brasil com campeonatos da Europa, mas há indícios que isso pode mudar com um tempo. Atualmente o Campeonato Brasileiro do futebol feminino conta com 16 equipes. A entrada dos clubes tradicionais como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, deram uma maior relevância para a competição.

Um dos maiores clubes de massa do país, o Flamengo, está investindo pesado nas garotas rubro negras. O Flamengo/Marinha, como é chamada a equipe, se sagrou recentemente tetra campeão do Campeonato Carioca do futebol feminino.