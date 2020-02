Manchester City x West Ham | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Chegando ao seu terço derradeiro, a Premier League 2019/20 parece já ter um campeão desenhado, mas as disputas por ​Champions, Liga Europa e contra o rebaixamento seguem à toda. Neste domingo (9), a cidade de Manchester recebe uma partida importante entre City e West Ham, adversários em situações completamente opostas na competição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Manchester City x West Ham​ ​Motivo: ​26ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Etihad Stadium, em Manchester (ING) ​Árbitro: ​Graham Scott (ING) ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações



​Provável Manchester: ​Ederson; Cancelo, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Agüero, Jesus ​Provável West Ham: ​Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice; Snodgrass, Noble, Soucek (Felipe Anderson), Bowen; Antonio.

Além do revés em campo, o City de ​Guardiola ainda perdeu uma peça importantíssima de sua equipe durante o duelo contra o Tottenham, na rodada passada: Raheem Sterling, com uma lesão no tendão. Zinchenko cumpre suspensão neste final de semana, após ser expulso diante dos Spurs e Leroy Sané, ainda em transição física, completa a lista de ausências.

Pelo lado do West Ham, a relação de desfalques é curta, mas relevante. David Moyes não pode contar com os meio-campistas Andriy Yarmolenko e Jack Wilshere, ambos lesionados. Felipe Anderson, após três semanas fora de combate, deve reaparecer entre os relacionados. Haller, em má fase, pode perder posição no comando do ataque para Antonio.

Últimos cinco jogos e campanha

​Manchester City ​West Ham ​Man.City 2 x 2 Crystal Palace (18/01) ​West Ham 1 x 1 Everton (18/01) ​Sheffield United 0 x 1 Man.City (21/01) ​Leicester City 4 x 1 West Ham (22/01) ​Man.City 4 x 0 Fulham (26/01) – Copa ​West Ham 0 x 1 West Bromwich (25/01) – Copa ​Man.City 0 x 1 Man.United (29/01) – Copa ​West Ham 0 x 2 Liverpool (29/01) ​Tottenham 2 x 0 Man.City (02/02) ​West Ham 3 x 3 Brighton (01/02)

Com 22 pontos de desvantagem em relação ao líder Liverpool, o campeonato do Manchester City passou a ser assegurar a segunda posição, posto também desejado pelo Leicester City, atual terceiro colocado. A diferença entre Citizens e Foxes é de apenas dois pontos: 51 x 49, antes do início desta rodada 26.

A situação do West Ham, por sua vez, é o inverso oposto da situação de seu rival. Com uma campanha completamente distante de seu verdadeiro potencial, o clube londrino ocupa a antepenúltima posição, com 24 pontos. Se esta edição da ​Premier League acabasse hoje, os Hammers estariam rebaixados à segunda divisão.