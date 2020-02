Manchester United e mais: confira os duelos das oitavas de final da Europa League

​ Na manhã desta sexta-feira (28), a UEFA realizou o sorteio das oitavas de final da Europa League e definiu os clubes que vão se enfrentar na próxima fase do mata-mata do segundo torneio mais importante do Velho Continente. Favorito, o Manchester United escapou de fortes adversários e vai pegar o Lask, da Áustria.

Com o Bruno Fernandes podemos dizer que esse título é realidade — Nelo Lobo (@nelo_lobo) February 28, 2020

Atualmente, o Die Laskler lidera o Campeonato Austríaco e chegou aos 16 melhores times do torneio da UEFA ao bater o AZ Alkmaar, da Holanda. Por sua vez, os Red Devils avançaram na competição após eliminarem o Club Brugge, da Bélgica, em placar agregado de 6 a 1 para os ingleses.

O sorteio também colocou frente a frente Internazionale de Milão, da Itália, cotada como uma das grandes favoritas ao título, e o consistente Getafe, da Espanha. As “bolinhas” do destino também formaram um dos duelos mais esperados: Sevilha-ESP e Roma-ITA. Confira abaixo a lista completa dos confrontos:

Oitavas de Final – UEFA Europa League Lask x Manchester United Sevilla x Roma Inter de Milão x Getafe Olympiacos x Wolverhampton Wolfsburg x Shakhtar Donetsk Istambul Basaksehir x Copenhague Rangers x Leverkusen Eintracht Frankfurt ou RB Salzburg x Basel

As oitavas de final da UEFA Europa League estarão completamente fechadas após o duelo entre Eintracht Frankfurt e RB Salzburg – que entraram em campo às 14h (de Brasília), desta sexta-feira (28), e decidem quem enfrenta o Basel, da Suíça. Vale destacar que os times da esquerda da tabela recebem o primeiro confronto do mata-mata.