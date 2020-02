Mano Walter abre sua mansão e revela muitas curiosidades no “Hora do Faro” – Bastidores

O cantor participa do quadro “De Volta ao Passado”.

Neste domingo de Carnaval, dia 23/11, o apresentador Rodrigo Faro conta a história de Thawan, um jovem garoto que tem muito samba no pé! O programa ainda rememora a trajetória de sucesso do cantor Mano Walter no quadro “De Volta ao Passado”, encarando surpresas emocionantes e retornando aos locais mais importantes de sua trajetória.

“De Volta ao Passado com Mano Walter”

Mano Walter abre as portas da sua mansão na cidade de Maceió, em Alagoas, para o apresentador Rodrigo Faro e o público de todo o país neste domingo. O cantor e sua esposa, Débora Silva, Miss Santa Catarina 2018, mostram também o haras onde criam os cavalos que o intérprete de “Juramento do Dedinho” tanto ama.

Depois, o casal enfrenta um divertido jogo em que precisa mostrar quem sabe mais sobre o outro. Na brincadeira, Faro descobre curiosidades da vida dos dois, incluindo o fato de que o cantor pinta quadros e tem uma rotina de cuidados com a pele: “Passo antirruga, faço uns preenchimentos, coloco um botoxzinho na testa…”, entrega sorrindo.

E o apresentador também convida o vaqueiro para voltar a Quebrangulo, no agreste alagoano, onde viveu até o final da adolescência. No município, Mano Walter volta ao lugar em que fez o seu primeiro show e a casa onde nasceu, entre outros pontos. Por fim, Faro promove comoventes encontros entre o cantor e seus pais.

“Thawan, o mini sambista”

O Hora do Faro também recebe Chiquinho Scarpa e Valéria Valenssa em uma prova que, além de ter a cara do Carnaval, ainda promete ajudar um pequeno sambista de 10 anos a garantir um futuro melhor para sua família.

Carioca, Thawan samba desde os quatro anos e já desfilou seis vezes na Sapucaí. O talento do garoto é tanto que ele já se apresentou até na China. E tudo isto tem o apoio de dona Solimar, sua avó e maior incentivadora.

Para ganharem um grande prêmio, eles de passar por dois desafios: no primeiro, dona Solimar vai se transformar na Jojo Todynho e dançar no palco. Mas antes, terá aulas com a cantora para aprender a dançar como ela. Depois, Thawan terá que ensinar Chiquinho Scarpa a sambar. Valéria Valenssa será a jurada que vai avaliar a apresentação do socialite no palco.

O público descobre no domingo se o mini sambista e dona Solimar levam o prêmio.

Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h15. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.