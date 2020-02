Maracanã tem promessa de grande público para duelo entre Flamengo e Resende; reforços podem estrear

Na próxima segunda-feira (3), o Flamengo vai ao Maracanã para ​encarar o Resende, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Depois de disputar as primeiras partidas com sua equipe sub-23, o Rubro-Negro sinaliza que enviará a campo sua formação titular pela primeira vez em 2020, ou seja, o confronto contra o rival alvinegro marcará o reencontro entre a torcida e os protagonistas do 2019 vitorioso emplacado pelo clube.

O fato deste ser o primeiro jogo do Fla no ano com seu time principal cria uma expectativa e um cenário diferentes, espelhando diretamente na procura/demanda de ingressos para o duelo. Como destaca o ​Globoesporte, o clube da Gávea divulgou uma nova parcial de entradas já comercializadas, confirmando a promessa de Maracanã cheio: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

Os titulares do Flamengo voltam no jogo contra o Resende. Ansiedade já bate. Saudades — Gabriella Marinho (@itsmegabriella_) January 31, 2020

Regularizados, reforços como Pedro Rocha, Léo Pereira, Thiago Maia e Michael podem pintar em campo. Na área técnica, Jorge Jesus será o regente rubro-negro.