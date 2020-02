Marcão do Povo renova contrato com o SBT – Bastidores

Ele segue no comando da segunda edição do Primeiro Impacto.

O SBT acaba de renovar, por mais dois anos, o contrato com o jornalista e apresentador Marcão do Povo. Há três anos na emissora, ele está no comando do jornalístico ‘Primeiro Impacto’ de segunda a sexta, na faixa das 6h30 às 9h.

“Esses últimos 3 anos foram de crescimento e amadurecimento. Estou muito feliz em poder renovar por mais dois anos e agradeço a Deus, à direção do SBT e ao próprio Silvio Santos que me deu essa oportunidade. Isso é só o começo de um grande projeto para o futuro. Me sinto lisonjeado por também estar à frente do Primeiro Impacto, que já se consolidou na vice-liderança”, comemora Marcão.

Com informações da assessoria de imprensa do SBT.