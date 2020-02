Marcelo Moreno responde sobre proposta do Cruzeiro e destino do atacante é encaminhado

​Marcelo Moreno é um dos jogadores que mais se identificou com a torcida do Cruzeiro nos últimos anos. O centroavante chegou a assistir uma partida do clube entre os torcedores no Mineirão. Até por isso, em praticamente todas as janelas de transferências, o nome do atleta é cogitado para retornar ao time mineiro. O goleador já acumula duas passagens pelo Cabuloso (2007 e 2014).

Com ajuda de um grande patrocinador, os dirigentes ​celestes procuraram os representantes do atacante para abrir negociação. O artilheiro seria a maior contratação da Raposa para a temporada e a possibilidade deixou parte dos cruzeirenses animados. O centroavante nunca escondeu o desejo de vestir novamente a camisa azul e já tinha revelado a amigos próximos que gostaria de ajudar o clube a voltar para a Série A do Brasileirão.

O portal “​Deus Me Dibre” informou durante a madrugada deste domingo (09), que já existe um acerto entre as partes envolvidas na negociação e Marcelo Moreno deve ser anunciado muito em breve. A princípio, o atleta assina contrato de três anos, com salário reduzido no primeiro ano e com um patrocinador bancando metade dos seus vencimentos mensais. A partir de 2021, os valores serão reajustados.

Marcelo Moreno disse ao @boliviazica que voltaria ao Cruzeiro por um salário justo e voltou. Salário reduzido no primeiro ano com metade pagos por um patrocinador (info do @deustedibre). Aí dei valor demais… — CRUZEIRO ÉS MINHA VIDA!  (@baudocectt) February 9, 2020

O goleador está atualmente jogando no Shijiazhuang Ever Brigh, da China. Seu contrato vai até janeiro de 2021, mas o jogador deve conseguir uma liberação antecipada. Se a transação for concluída do jeito que a Raposa espera, os executivos do Cruzeiro preparam uma grande ação de marketing para anunciar o atacante o atacante nas redes sociais.