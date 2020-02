Márcio Garcia fica de fora do elenco de “Malhação: Transformação” – Bastidores

Na Globo, ele seguirá apenas no comando do “Tamanho Família”.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, Márcio Garcia ficou de fora do elenco de “Malhação: Transformação”. Ele ficar apenas no comando do “Tamanho Família”.

A próxima temporada de Malhação, que está sendo escrita por Priscila Steinman e Márcia Prates, tem estreia prevista para maio.

A produção será dirigida por Paulo Silvestrini e terá Ricardo Linhares como supervisor de texto.

Em “Malhação: Transformação”, o foco estará direcionado para duas escolas de Copacabana, no Rio de Janeiro, separadas apenas por um muro – a particular e a pública. A história vai girar em torno dos conflitos e encontros de seus alunos.

No elenco, estão confirmados, até o momento: Malvino Salvador, Regiane Alves, Marcello Novaes e Mel Lisboa.