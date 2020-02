Marcos Rocha se apoia em ‘estudos’ por melhor rendimento pelo Palmeiras

​2019 não foi uma temporada muito inspirada para grande parte do elenco do ​Palmeiras. Altos e baixos fizeram parte da rotina de muitas referências técnicas do time alviverde, incluindo Marcos Rocha, um dos melhores de sua posição no futebol brasileiro há alguns anos.

Para retomar o grande nível de outrora, o camisa 2 se apoia nos estudos. Como destaca o ​UOL Esportes, Marcos Rocha é um verdadeiro ‘nerd’ quando o assunto é futebol e rendimento: após cada partida que disputa, o lateral analisa estatísticas/dados de sua performance, com objetivo de aperfeiçoar pontos fracos e consertar erros cometidos.

“Sempre procuro me cobrar primeiro. Tenho um scout particular e procuro ver meus números, como passes, desarmes… A partir daí procuro melhorar. Recebo no meu e-mail os dados assim que acaba o jogo, e isso é uma base para tirar da minha avaliação durante competições. Desde o Atlético-MG, tenho este acompanhamento. É bem detalhado, bolas perdidas, passes errados, certos, porcentagem de toque que tenho durante a partida”, afirmou.

Esse tapa do Marcos Rocha vem com um recado bem grande: CHORA CORNETEIRO DE TWITTER QUE FICA PEDINDO OREJUELA — Corredor Alviverde (@OficialCorredor) January 29, 2020

Perguntado sobre seu momento atual e expectativas sobre o Paulistão, o camisa 2 revelou planos/objetivos grandiosos para a temporada: “Bom, estou feliz com meus números atuais (…) O Paulistão pode dar tranquilidade para trabalhar o ano. Ganhando, tira um peso, mas, claro, não perdendo o foco nas outras competições. Particularmente, com a gente buscando o título, a visibilidade viria para mim e para o Palmeiras. Pelo nível do campeonato, a porta da seleção volta a sorrir para nós jogadores do Palmeiras”, concluiu.