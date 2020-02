Margot Robbie opina sobre o VAR – e ela realmente não gosta da tecnologia

Estamos em fevereiro de 2020, e a utilização do ​VAR já e uma realidade nas grandes competições do futebol mundial. No entanto, ainda causa muita controvérsia. Recentemente, diversas personalidades opinaram sobre a tecnologia: Gary Lineker, Chris Suttons, Alan Brazilians, Richard Keyseses…Obviamente, cada um tem a sua visão sobre o tema.





Agora, o 90min escutou Margot Robbie. Sim, a atriz australiana de Lobo de Wall Street, Era uma vez em Hollywood entre outros sucessos. Enquanto promovia seu último filme, Birds of Prey, juntamente com os colegas Chris Messina e Ella Jay Basco, foi perguntada sobre o árbitro de vídeo. E o que ela disse? “ Sabe de uma coisa, vou dizer que não gosto disso (VAR). Sinto que agora você passa cinco minutos e todo mundo assiste ao lance de todos os ângulos, isso diminui a velocidade do jogo. É como alguém que confia apenas na sua capacidade de arbitrar, entende?”, afirmou.

Torcedora do Fulham, Robbie acrescentou. “Se o árbitro diz sim, segue o jogo. Se diz não, também. É assim que tem que ser. O esporte se resume a integridade no fim das contas. É sobre mentalidade, espírito esportivo que estamos falando. Nada de se apegar a detalhes”, completou a atriz, que está concorrendo ao Oscar neste ano.