Marinha abre matrículas de concurso público com 900 vagas para nível médio

Saiu o edital de concurso Aprendiz de Marinheiro. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de 900 vagas para ingresso em 2021. Todo o processo do certame será realizado durante todo o ano de 2020, com várias etapas. As inscrições abriram às 08 horas desta segunda-feira, 20 de janeiro. O prazo segue aberto até o início de fevereiro.

De acordo com o edital do concurso, podem concorrer a uma das vagas apenas candidatos do sexo masculino de 18 a 22 anos, completos até o primeiro dia do mês de janeiro de 2021. Além disso, é necessário ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano. Além disso, ter altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Após ingressar na instituição, os alunos aprendizes vão receber soldo no valor de R$1.560. Além disso, os profissionais contarão com adicional militar de 202,80 e adicional de habilitação de R$187,20. O salário chega a até R$1.950 (valores referentes a 2019, pois ainda não foram divulgadas as atualizações).

Inscrição e Provas do Concurso Marinha 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de janeiro de 2020 e 23 horas e 59 minutos do dia 03 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da instituição.

Além disso, os interessados poderão se inscrever através de postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas em edital.

A taxa de inscrição vai custar R$25, podendo ser paga até o dia 10 de fevereiro de 2020, em qualquer agência bancária.

O concurso vai contar com provas objetivas, além de Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

A prova objetiva ainda não tem data confirmada. O exame será de caráter eliminatório e classificatório, contendo 50 questões de múltipla escolha, sendo: 15 questões de Português; 15 questões de Matemática; 15 questões de Ciências (Física e Química); e 5 questões de Inglês. A avaliação terá quatro horas de duração.

As provas serão aplicadas nas cidades de Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); Vila Velha (ES); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PR); Paranaguá (PR); Fortaleza (CE), Belém (PA); Santana (AP); Parnaíba (PI); Santarém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (SC); Brasília (DF); São Paulo (SP); Manaus (AM) e Santos (SP).

Cada questão da prova terá valor de dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nova inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

Informações do concurso