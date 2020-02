Marquinhos detalha trabalho de Dudamel e revela duelo diante do Unión: ‘Galo é conhecido por isso’

​ O ​ Atlético-MG terá uma grande missão nesta quinta-feira (20) diante do Unión Santa Fe, da Argentina. Após ser derrotado por 3 a 0 no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana , o Galo vai precisar golear o adversário para conseguir a classificação. A vantagem do clube alvinegro é que a partida está marcada no estádio Independência e poderá contar com o apoio da torcida.

De acordo com as informações do site ​Superesportes , o meia-atacante Marquinhos acredita na reviravolta da equipe. “O Atlético já é conhecido por isso. É o time do impossível. A gente está trabalhando, a gente está totalmente focado neste jogo. A gente sabe que não vai ser fácil fazer três, quatro gols. Não é coisa fácil, mas para a gente nada é impossível. Pézinho no chão, porque tenho certeza que nós vamos sair classificados”, disse.

O Galo é conhecido como o ‘time da virada’ e em vários jogos fez jus a característica . Na campanha do título da Copa Libertadores de 2013, o time perdeu por 2 a 0 os jogos de ida da semifinal, contra o Newell’s Old Boys-ARG, e da final, diante do Olimpia-PAR. Na volta, em Belo Horizonte, duas reviravoltas da equipe mineira nos pênaltis. Em 2014, fez outra virada na Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0 para o Corinthians e Flamengo, o Alvinegro virou e venceu as equipes por 4 a 1.

Para sair à frente do adversário na quinta-feira (20), o Atlético vai precisar golear por pelo menos quatro gols de diferença; com três, leva a decisão para os pênaltis . Por outro lado, qualquer outro resultado é favorável ao Unión. O atleta revelou qual é a estratégia do clube para conseguir a vitória. “A estratégia é ir para cima, ser a cara do Atlético. É desde o início ir em cima dos caras, o tempo todo, sem deixá-los respirar”, completou.

