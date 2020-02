Martín Benítez empolga o Vasco e meia-atacante já tem data para estrear pelo Cruz-Maltino

​Após várias especulações e uma longa novela, o meia-atacante Martín Benítez chegou ao Vasco da Gama. O atacante assinou contrato por empréstimo até o final do ano e chega com aval do treinador Abel Braga. O jogador é o segundo reforço do clube carioca para atual temporada e a​ torcida vascaína está com muita expectativa que o argentino consiga ter um bom desempenho vestindo a camisa do time.

A forma física do jogador empolgou o Departamento Médico do Vascão e a comissão técnica já pretende colocá-lo em campo diante do ABC, pela Copa do Brasil. O confronto será realizado na próxima quinta-feira (05), em São Januário. O atleta também está muito otimista que possa ajudar os outros companheiros nesta partida. Para a estreia do meia-atacante ser confirmada, o ​Gigante da Colina corre para inscrevê-lo no BID da CBF. A informação é da jornalista Luiza Sá.

O argentino pode jogar em duas posições: como um segundo atacante ou pelo lado do campo. Características que agradam bastante ao comandante “Abelão”. Desde que chegou, o técnico insistia para a diretoria do clube que o elenco precisava de reforços no sistema ofensivo. Até por isso, o presidente do Vascão, Alexandre Campello tenta realizar mais algumas contratações pontuais.

Martin Benítez foi aprovado nos exames médicos e assinou contratou de um ano com o Vasco da Gama. O jogador está 100% fisicamente e, caso seja regularizado, será relacionado para a partida contra o ABC, pela Copa do Brasil. : Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br pic.twitter.com/QibCBU6GqH — NewsColina! (@newscolina) February 27, 2020

Um zagueiro e um volante são posições pedidas pelo treinador. Dedé chegou a ser um sonho, mas o alto salário do defensor afastou, pelo menos neste momento, qualquer possibilidade para repatriá-lo. O medalhão, que ainda tem vínculo com o Cruzeiro, continua treinando por conta própria no Rio de Janeiro e ainda não encontrou um novo clube para atuar.