Martinelli abre o jogo sobre suposto interesse do Real Madrid; joia chegou a treinar no Barça

Eleito melhor jogador da equipe no mês de janeiro, Gabriel​ Martinelli é uma grande sensação no Arsenal e no futebol inglês. Com muita maturidade e personalidade aos 18 anos de idade, o ​atacante brasileiro não sentiu o peso da responsabilidade de atuar por um gigante europeu e tem sido um dos destaques do time desde sua estreia oficial, com dez gols anotados. Somente o gabonês Aubameyang balançou mais as redes que o camisa 35, com 16 tentos.

Vou ver o Arsenal só por causa do Martinelli, mlk joga muito — ᴡɪʟʟ (@coleewill) February 2, 2020

A pouca idade, aliada ao talento/recursos e expectativa de futuro promissor, colocam Martinelli entre os principais prospectos do futebol mundial na atualidade, status que o insere entre os radares das ​maiores potências do Velho Continente. A mais recente especulação dá conta de que o Real Madrid é um grande interessado em sua contratação, boato rechaçado pelo próprio garoto em entrevista ao ‘Marca’: ‘Não, nada chegou para mim. Estou focado em fazer meu trabalho no Arsenal e minha cabeça e foco estão aqui’, afirmou.