Matheus Sampaio, o órfão “Amor Sem Igual”, da Record, comemora destaque na TV – Bastidores

O ator mirim investe em aulas de canto e interpretação.

Comemorando sua primeira novela, Matheus Sampaio, de apenas 12 anos e que dá vida ao órfão Ivan, da novela da Record “Amor Sem Igual”, só tem motivos para agradecer a oportunidade: “Estou me sentindo muito feliz e realizado em participar da novela, esse trabalho trouxe muita experiência conhecimento e certezas, a certeza de que realmente quero seguir com essa carreira.”

O jovem de Rio Claro, interior de São Paulo, integra o núcleo dos garotos de rua da trama, que são ajudados pela empresária Fernanda, vivida pela bela Bárbara França. Para Matheus, é um aprendizado completo fazer parte desta obra:

“Viver um personagem, dentro de uma história que não é sua não tem preço, se esforçar ao máximo para que aquilo se torne real. Foi o que eu passei em uma das cenas da novela, no qual meu personagem participa do sequestro da Fernanda (Barbara França), fazendo ela refém para que as crianças consigam roubar algum dinheiro da escolinha de futebol. Foi uma cena difícil, mas muito emocionante, me preparei muito, estudei, assisti filmes e séries relacionado com menores infratores e acredito que tenha alcançado um bom resultado, mas estou em constante estudo pois sempre tem algo a aprender e a ser melhorado.”

Matheus, que tem Selton Mello como inspiração para sua carreira, rememora quando soube que estaria em sua primeira novela: “Participei de um workshop com diretores e produtores que iriam escalar para a novela. Fui selecionado e escalado para um teste no Rio. Quando recebi a resposta que tinha passado para viver o Ivan foi muito emocionante. Estou extremamente feliz e agradecido”

E o jovem já pensa no próximo trabalho. Começou recentemente aulas de canto e curso para TV: “Ser ator já faz parte da minha vida, penso cada dia mais me aperfeiçoar e seguir na profissão.”

Saiba mais sobre Matheus Sampaio:

