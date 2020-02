Matías Viña se despede do Nacional e já tem data para assinar com o Palmeiras

​Eleito melhor jogador da última edição do Campeonato Uruguaio, Matías Viña, de 22 anos, vestirá a camisa do ​Palmeiras em 2020. Sua contratação já foi oficializada pelo clube paulista, apesar do contrato entre as partes ainda não ter sido assinado.

De acordo com a apuração do ​Lance!, o lateral-esquerdo estava nos planos para atuar pelo Nacional no último sábado (1º), quando o clube da capital entrou em campo pela Supercopa Uruguaia. No entanto, negociação sacramentada com o Verdão impediu que Viña tivesse seu ‘jogo de despedida’, lhe restando somente as homenagens das arquibancadas.

“Tinha a possibilidade de jogar neste sábado, eu obviamente disse que sim, mas com o acerto com o Palmeiras não pude. Este é um passo que preciso dar para seguir crescendo. Eu me guiei pela questão de ritmo e continuidade, e vou para um país que tem apresentado muitos laterais de nível mundial e que vai me ajudar a cresce“, afirmou em entrevista.

Matías Viña: -Campeão sul americano sub 20

-Campeão Supercopa 2019

-Campeão uruguaio

-Melhor jogador do uruguaio 2019

-Invicto em clássicos Palmeiras contrata um dos melhores laterais do continente. pic.twitter.com/oJPApprvXf — Homem Esportivo (@HomemEsportivo) January 30, 2020

Matías Viña é aguardado em solo brasileiro já na próxima segunda-feira (3) para assinatura de contrato. O vínculo entre clube e atleta será de cinco temporadas, até dezembro de 2024. O Palmeiras pagou 3,5 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) por 50% de seu passe.