Maus resultados aumentam turbulência no Vasco; torcida organiza protestos

​Após a euforia com a adesão maciça de novos associados e chegada do argentino Cano, o ​Vasco da Gama parece viver um duro choque de realidade neste início de temporada. Além dos salários atrasados que incomodam elenco e demais funcionários, as performances ruins e resultados negativos nas primeiras rodadas do Carioca 2020 já colocam dois personagem sob a ‘ira’ da torcida cruzmaltina: Alexandre Campello e Abel Braga.

Como destaca o ​UOL Esportes, as primeiras vaias e protestos direcionados ao presidente e ao treinador foram ouvidos no jogo da última sexta-feira (31), quando o Vasco foi derrotado pela Cabofriense por 1 a 0, em São Januário. Nas redes sociais, parte da torcida cruzmaltina se mobiliza para a realização de um protesto já no próximo domingo (2): “Chega de se esconder, chega de ficar parado no lugar vendo a situação que estamos! Os 185 mil sócios serviram para que?”, diz um trecho da nota de convocação do grupo organizador do ato.

PROTESTO DOMINGO ÀS 10, EM SJ! Vamos parar de reclamar pelo tt pq isso não adianta. Tá na hr da torcida acordar e perceber q o único q pode tirar o Vasco disso somos nós, torcedores. — Anne✠ (@_AryanneCrvg) January 31, 2020

​​Ao mesmo tempo que o clima esquenta nas arquibancadas, os bastidores políticos do Vasco se acirram. A última reunião do Conselho Deliberativo do Vasco terminou em confusão, obrigando o adiamento da votação sobre possíveis mudanças estatutárias.